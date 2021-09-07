Российские военные отработали удар из С-400 по перспективным ракетам "противника"
Расчёты Ленинградского объединения противовоздушной обороны выполнили задачу отражения условного массированного нападения.
Фото © Минобороны РФ
Российские военные на полигоне Ашулук в Астраханской области провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Задействованы были расчёты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа. Они "отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара".
"В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника", — отметили в Минобороны РФ.
Как рассказывал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, "может быть", поставит этой стране С-400.
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