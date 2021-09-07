Российские военные отработали удар из С-400 по перспективным ракетам "противника"

Российские военные на полигоне Ашулук в Астраханской области провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Задействованы были расчёты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа. Они "отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара".

"В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника", — отметили в Минобороны РФ.