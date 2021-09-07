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Российские военные отработали удар из С-400 по перспективным ракетам "противника"

Расчёты Ленинградского объединения противовоздушной обороны выполнили задачу отражения условного массированного нападения.

7 сентября, 00:19
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Российские военные на полигоне Ашулук в Астраханской области провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Задействованы были расчёты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа. Они "отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара".

"В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника", — отметили в Минобороны РФ.

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Как рассказывал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, "может быть", поставит этой стране С-400.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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