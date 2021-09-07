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"Ещё очень далеко": Байден оценил вероятность признания власти "Талибана" в Афганистане

Американский лидер однозначно и коротко ответил журналистам, которых заинтересовал этот вопрос.

7 сентября, 00:34
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/193049232763928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse

Президент США Джо Байден заявил, что ещё очень далеко то время, когда Штаты могли бы признать власть радикального движения "Талибан"* в Афганистане.

"Нет. До этого ещё очень далеко", — сказал Байден на лужайке перед Белым домом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Байден заявил о недоверии к "Талибану"

Байден заявил о недоверии к "Талибану"

Ранее Лайф сообщал, что в понедельник "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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