Российскую молодёжь предостерегли от продажи "пушкинских карт"

Молодых жителей России, получивших право посещать культурные мероприятия бесплатно — благодаря "пушкинской карте", предостерегли от продажи этого уникального абонемента. Детская правозащитница Тамара Гусова, директор Академического лицея имени М.В. Ломоносова, заявила, что "в народе" появились дельцы, подбивающие юных променять на "30 сребреников" впечатления от приобщения к великому.

"Как жалел Тим Талер о своем проданном смехе, отдав его за право выигрывать пари барону Тречу, так и ребята, которые сейчас продают свои "пушкинские карты", будут жалеть об упущенной возможности ходить в театры и концертные залы, пока они школьники и студенты. Но будет поздно", — заявила Гусова в беседе с телеканалом "360".

Она также напомнила, что помимо духовного есть и уголовное наказание за продажу карты третьему лицу. По сути, это передача бюджетных выплат, полученных на другого держателя. Так же, как передача пособия по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилья и другие государственные льготы и пособия.

"Постановлением Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" отмечается, что статьёй 159.2 УК РФ регламентируется ответственность за незаконное получение социальных выплат", — напомнила Гусова, предположив, что если не самих продавцов, то взрослых подстрекателей могут наказать точно.

Правозащитница также призвала не обесценивать труд тех, кто этой льготы добивался, — над мерой поддержки работали многие деятели культуры. С высоты своего опыта все эти взрослые люди, приложившие столько усилий, по словам Гусовой, знают, как культурное обогащение скажется на жизни молодых людей в будущем.