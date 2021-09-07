Сенатор предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы

Законопроект, дающий право электромобилям ездить по полосе для общественного транспорта, разработал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Это предложение в своём письме на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева сенатор обосновал тем, что так можно поднять спрос на электрокары и гибридные авто.

"В пункте 18.2 Правил дорожного движения РФ перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями", — цитирует ТАСС фрагмент пояснительной записки к документу.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время доля электромобилей и гибридных автомобилей, по данным "Автостата", в общей совокупности легковых машин в России упала, "в связи с чем требуются меры стимулирования и поддержки владельцев". Так, российский парк электромобилей в 2020-м вырос на 71% по сравнению с 2019 годом.

"С января по октябрь 2020 года объём реализации новых легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания + электромотор) в России составил 251 единицу. Это на 5,6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года (266 штук). На долю продаж гибридных автомобилей в России приходится 0,02% от общих продаж легковых автомобилей", — подчёркивается в пояснительной записке.