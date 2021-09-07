Врачи предложили лёгкий способ за 12 минут снизить давление

Снизить высокое кровяное давление и предотвратить гипертонию помогут низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения, уверены врачи клиники Мэйо. Как пишет британская газета Daily Express, медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

"Они направлены на сокращение определённой мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении, без движения", — объяснили специалисты.

Издание уточняет, что гипертония может протекать бессимптомно, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это смертельно опасно. В дополнение медики советуют питаться здоровой пищей: есть больше овощей и фруктов, меньше жирного.