Врачи предложили лёгкий способ за 12 минут снизить давление
Как уточняют специалисты, главное — регулярность упражнений. Лучше ими не пренебрегать, потому что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний высок.
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Снизить высокое кровяное давление и предотвратить гипертонию помогут низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения, уверены врачи клиники Мэйо. Как пишет британская газета Daily Express, медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.
"Они направлены на сокращение определённой мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении, без движения", — объяснили специалисты.
Издание уточняет, что гипертония может протекать бессимптомно, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это смертельно опасно. В дополнение медики советуют питаться здоровой пищей: есть больше овощей и фруктов, меньше жирного.
Ранее Лайф сообщал, что учёные научились предсказывать болезнь Альцгеймера с точностью 99,9%. В ближайшем будущем специалисты намерены использовать свои наработки для профилактики болезни у лиц из группы риска, к которой относятся пожилые люди, имеющие в анамнезе травму головы и гипертонию.
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