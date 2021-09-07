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Врачи предложили лёгкий способ за 12 минут снизить давление

Как уточняют специалисты, главное — регулярность упражнений. Лучше ими не пренебрегать, потому что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний высок.

7 сентября, 01:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Снизить высокое кровяное давление и предотвратить гипертонию помогут низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения, уверены врачи клиники Мэйо. Как пишет британская газета Daily Express, медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

"Они направлены на сокращение определённой мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении, без движения", — объяснили специалисты.

Издание уточняет, что гипертония может протекать бессимптомно, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это смертельно опасно. В дополнение медики советуют питаться здоровой пищей: есть больше овощей и фруктов, меньше жирного.

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Ранее Лайф сообщал, что учёные научились предсказывать болезнь Альцгеймера с точностью 99,9%. В ближайшем будущем специалисты намерены использовать свои наработки для профилактики болезни у лиц из группы риска, к которой относятся пожилые люди, имеющие в анамнезе травму головы и гипертонию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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