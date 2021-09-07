Президент Перу заявил о договорённости по выпуску "Спутника V" в этой стране

Правительство Перу достигло соглашения с Россией о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории. Об этом объявил президент республики Педро Кастильо.

"Я объявляю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране", — сказал Кастильо в своём видеообращении к нации.