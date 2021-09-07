Президент Перу заявил о договорённости по выпуску "Спутника V" в этой стране
О такой возможности говорят и в других государствах. Так, Венгрия планирует запустить производство в следующем году.
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Правительство Перу достигло соглашения с Россией о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории. Об этом объявил президент республики Педро Кастильо.
"Я объявляю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране", — сказал Кастильо в своём видеообращении к нации.
Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия также планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V". Там рассчитывают, что это сократит уязвимость страны и позволит извлечь внешнеэкономическую выгоду путём поставок препарата на зарубежные рынки.
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