НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент Перу заявил о договорённости по выпуску "Спутника V" в этой стране

О такой возможности говорят и в других государствах. Так, Венгрия планирует запустить производство в следующем году.

7 сентября, 01:59
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Правительство Перу достигло соглашения с Россией о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории. Об этом объявил президент республики Педро Кастильо.

"Я объявляю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране", — сказал Кастильо в своём видеообращении к нации.

В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия также планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V". Там рассчитывают, что это сократит уязвимость страны и позволит извлечь внешнеэкономическую выгоду путём поставок препарата на зарубежные рынки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1