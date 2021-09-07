В Иркутской области произошло второе за сутки землетрясение
Учёные не исключали таких афтершоков. Ни в первом, ни во втором случае о пострадавших информации не поступало.
Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области
В Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва произошло землетрясение магнитудой более 5. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Это уже второй случай за сутки.
"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 6,4 балла", — информируют учёные.
Эти координаты относятся к Нижнеудинскому району области. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что обращений в связи с подземными толчками не получали.
Напомним, накануне также произошло землетрясение магнитудой выше шести. Эпицентр располагался в районе Восточных Саян, на границе Иркутской области и Республики Тыва. Сообщений о пострадавших не было.
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