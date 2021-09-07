В Иркутской области произошло второе за сутки землетрясение

В Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва произошло землетрясение магнитудой более 5. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Это уже второй случай за сутки.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 6,4 балла", — информируют учёные.

Эти координаты относятся к Нижнеудинскому району области. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что обращений в связи с подземными толчками не получали.