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В Иркутской области произошло второе за сутки землетрясение

Учёные не исключали таких афтершоков. Ни в первом, ни во втором случае о пострадавших информации не поступало.

7 сентября, 02:24
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва произошло землетрясение магнитудой более 5. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Это уже второй случай за сутки.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 6,4 балла", — информируют учёные.

Эти координаты относятся к Нижнеудинскому району области. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что обращений в связи с подземными толчками не получали.

Геолог не исключил афтершоки после землетрясения магнитудой 7,6 на границе Прибайкалья и Бурятии

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Напомним, накануне также произошло землетрясение магнитудой выше шести. Эпицентр располагался в районе Восточных Саян, на границе Иркутской области и Республики Тыва. Сообщений о пострадавших не было.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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