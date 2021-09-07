Россиянам объяснили, за каких родственников положены доплаты к пенсии
Так, например, увеличивается фиксированная сумма для пенсионеров 80 лет при наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера.
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С учётом того, что пенсий и регулярных выплат нуждающимся россиянам не всегда достаточно, законодатели предусмотрели специальную программу материальной поддержки, рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис. Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, объяснил специалист.
Например, в составе страховой пенсии россиянин может получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.
"Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера", — пояснил Биезбардис в интервью агентству "Прайм".
А также пенсионерам – членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении служебных обязанностей с 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля. 1459,52 рубля в месяц получат дети первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, вызванными воздействием радиации на их родителей. Доплату в 4378,49 рубля назначают родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР. Дополнительные суммы установлены и членам семей военнослужащих 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии — участников боя в Аргунском ущелье.
"Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ", — рассказал эксперт.
Эксперт уточнил, что все эти средства также подлежат правопреемству или наследству в случае смерти родственника, имевшего пенсионные накопления или сбережения в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.
Ранее Лайф писал о скорых изменениях в правилах выплаты пенсии. Для получения соцдоплат пенсионерам не придётся подавать заявление.
Также российские пенсионеры получили по 10 тысяч рублей. Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". А ещё глава государства озвучил идею организовать разовые выплаты военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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