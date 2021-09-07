Россиянам объяснили, за каких родственников положены доплаты к пенсии

С учётом того, что пенсий и регулярных выплат нуждающимся россиянам не всегда достаточно, законодатели предусмотрели специальную программу материальной поддержки, рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис. Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, объяснил специалист.

Например, в составе страховой пенсии россиянин может получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

"Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера", — пояснил Биезбардис в интервью агентству "Прайм".

А также пенсионерам – членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении служебных обязанностей с 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля. 1459,52 рубля в месяц получат дети первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, вызванными воздействием радиации на их родителей. Доплату в 4378,49 рубля назначают родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР. Дополнительные суммы установлены и членам семей военнослужащих 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии — участников боя в Аргунском ущелье.

"Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ", — рассказал эксперт.

Эксперт уточнил, что все эти средства также подлежат правопреемству или наследству в случае смерти родственника, имевшего пенсионные накопления или сбережения в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.