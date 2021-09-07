Вильфанд объяснил причины резкого потепления в центре Европейской России

Европейскую часть России до конца рабочей недели ожидает потепление до 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такой подарок природы станет возможным благодаря западным ветрам, объяснил главный метеоролог страны.

"Уже меняется циркуляция. На побережье Северного Ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон", — сообщил РИА "Новости" Вильфанд.

Он отметил, что прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. А это означает одно — будет потепление. Учёный уточнил, что уже в среду воздух прогреется до 15–17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20 градусов.

А вот на юге Европейской России столбики термометров опустятся ниже нуля, как и в большинстве регионов Поволжья.