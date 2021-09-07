Доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие рак кишечника

В этот список он включил свинину, говядину и баранину и объяснил, что онкологи рассматривают это мясо как канцероген — наравне с табаком, алкоголем и химикатами. К другим факторам риска рака кишечника относятся наследственность и язвенный колит. Доктор посоветовал делать колоноскопию после 50 лет, не дожидаясь появления симптомов болезни. До этого возраста, по словам медика, заболевание встречается редко.