Доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие рак кишечника
Врач посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни и делать колоноскопию после 50 лет. Раньше болезнь проявится едва ли, отметил медик.
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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал,что чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития рака толстого кишечника.
"Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
В этот список он включил свинину, говядину и баранину и объяснил, что онкологи рассматривают это мясо как канцероген — наравне с табаком, алкоголем и химикатами. К другим факторам риска рака кишечника относятся наследственность и язвенный колит. Доктор посоветовал делать колоноскопию после 50 лет, не дожидаясь появления симптомов болезни. До этого возраста, по словам медика, заболевание встречается редко.
Ранее Лайф писал, что учёные раскрыли правила диеты, снижающей риск заболевания диабетом и онкологией. Китайские исследователи заявили, что главное даже не продукты в рационе, а грамотное распределение трапез в течение дня.
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