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Песков — о приглашении РФ на инаугурацию талибов: Никаких решений о признании пока не принималось

Сейчас Кремль пытается понять, насколько обещания и заявления радикалов будут коррелировать с их действиями.

7 сентября, 09:46
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия пока не принимала никаких решений о признании радикальной группировки "Талибан"* как действующей власти в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении России талибами на инаугурацию.

"Пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы знаете, что мы весьма тщательно отслеживаем всё, что там происходит, а главное — пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелировать с их будущими действиями", — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля указал на важность понимания, что это будет за система руководства Афганистана как в системном плане, так и в персональном.

Ранее Лайф сообщал, что в понедельник "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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