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Талибы стрельбой разогнали антипакистанскую акцию в Кабуле

Сотни жителей афганской столицы выразили протест после прибытия главы межведомственной разведки Пакистана — он приехал в город по приглашению радикалов.

7 сентября, 08:54

Талибы стрельбой разогнали антипакистанскую акцию ​в Кабуле. Видео © Twitter / Vatsalshivendra / AamajN

В Кабуле боевики радикальной группировки "Талибан"* открыли стрельбу по участникам антипакистанской акции протеста. Кадры с места инцидента появились в социальных сетях.

Десятки жителей афганской столицы вышли на демонстрацию после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Активисты направились к северу от Кабула и дошли до пакистанского посольства. Как сообщает агентство France Pressе на своей странице в "Твиттере", около диппредставительства в итоге собралось примерно 70 человек, большинство из которых — женщины.

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Какой-либо информации о жертвах или пострадавших в результате стрельбы пока нет.

Ранее "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.


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Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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