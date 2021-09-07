Талибы стрельбой разогнали антипакистанскую акцию ​в Кабуле. Видео © Twitter / Vatsalshivendra / AamajN

В Кабуле боевики радикальной группировки "Талибан"* открыли стрельбу по участникам антипакистанской акции протеста. Кадры с места инцидента появились в социальных сетях.

Десятки жителей афганской столицы вышли на демонстрацию после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Активисты направились к северу от Кабула и дошли до пакистанского посольства. Как сообщает агентство France Pressе на своей странице в "Твиттере", около диппредставительства в итоге собралось примерно 70 человек, большинство из которых — женщины.

Какой-либо информации о жертвах или пострадавших в результате стрельбы пока нет.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.