Сибирячка вырастила самый крупный в России царь-помидор и получила авто в подарок

Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" признало томат, выращенный Натальей Щербининой из Минусинска, самым большим помидором в России. Вес гигантского помидора составляет 2270 граммов.

Благодаря этому плоду сибирячка ранее выиграла в местном конкурсе "Минусинский помидор — 2021" в номинации "Чемпион". А недавно томат принёс Наталье ещё и новенький автомобиль Lada Granta — его женщине вручили в качестве приза за победу в состязании.

Впервые конкурс "День минусинского помидора" прошёл в 2004 году. С тех пор он традиционно проводится в конце лета. Стоит отметить, что лучший результат до этого был установлен в 2011 году, новый же помидор весит на 124 грамма больше предшественника-рекордсмена.