Сибирячка вырастила самый крупный в России царь-помидор и получила авто в подарок
Томат весом два килограмма 270 граммов стал победителем в номинации "Минусинский чемпион – 2021".
Фото © "Интеррекорд"
Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" признало томат, выращенный Натальей Щербининой из Минусинска, самым большим помидором в России. Вес гигантского помидора составляет 2270 граммов.
Благодаря этому плоду сибирячка ранее выиграла в местном конкурсе "Минусинский помидор — 2021" в номинации "Чемпион". А недавно томат принёс Наталье ещё и новенький автомобиль Lada Granta — его женщине вручили в качестве приза за победу в состязании.
Впервые конкурс "День минусинского помидора" прошёл в 2004 году. С тех пор он традиционно проводится в конце лета. Стоит отметить, что лучший результат до этого был установлен в 2011 году, новый же помидор весит на 124 грамма больше предшественника-рекордсмена.
А ранее Лайф рассказывал о кубанском фермере, который вырастил царь-тыкву весом более 400 кг. Растение раскинулось на 150 квадратных метрах и набирало около десяти килограммов ежедневно.
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