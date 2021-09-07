НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лунёв рассказал, как "Зенит" хотел вернуть его из "Байера"

В стан клуба из Леверкузена он перешёл в июле этого года, однако пока не играл в официальных матчах.

7 сентября, 08:22
<p>Фото © ФК "Байер"</p>

Фото © ФК "Байер"

Голкипер немецкого "Байера" Андрей Лунёв в интервью Sport24 рассказал, как этим летом его хотел взять в аренду "Зенит" и вернуть обратно в команду.

"А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?" — отметил Лунёв.

Бывший вратарь сборной России Лунёв отыграл "на ноль" в первом матче за "Байер"

Бывший вратарь сборной России Лунёв отыграл "на ноль" в первом матче за "Байер"

Лунёв перешёл в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1