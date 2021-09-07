Лунёв рассказал, как "Зенит" хотел вернуть его из "Байера"

"А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?" — отметил Лунёв.