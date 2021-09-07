Кабмин выделит 2 млрд рублей на создание надёжного "Санитарного щита"

Правительство России выделит два миллиарда рублей на создание 15 новых ПЦР-центров в крупных городах в рамках создания так называемого Санитарного щита. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На эти цели (борьба с распространением инфекций. — Прим. Лайфа) мы направим два миллиарда рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса", — сказал он в ходе заседания кабинета министров.

Для создания надёжного "Санитарного щита", по словам Мишустина, также необходимо дооборудовать подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями.