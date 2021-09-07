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Кабмин выделит 2 млрд рублей на создание надёжного "Санитарного щита"

В рамках проекта, по словам Михаила Мишустина, также необходимо дооборудовать подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями.

7 сентября, 08:16

Фото © Пресс-служба Правительства РФ

Правительство России выделит два миллиарда рублей на создание 15 новых ПЦР-центров в крупных городах в рамках создания так называемого Санитарного щита. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На эти цели (борьба с распространением инфекций. — Прим. Лайфа) мы направим два миллиарда рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса", — сказал он в ходе заседания кабинета министров.

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Для создания надёжного "Санитарного щита", по словам Мишустина, также необходимо дооборудовать подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями.

Напомним, о необходимости формирования мощного "Санитарного щита" говорил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Позже о начале реализации проекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Предполагается, что там смогут определить любой опасный вирус за 24 часа, а экспресс-диагностика известных вирусов составит час.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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