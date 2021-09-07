Украинской военной разведке "аплодирует весь мир", заявил Зеленский

После операции по эвакуации людей из захваченного представителями радикального движения "Талибан"* Афганистана украинской военной разведке аплодирует весь мир. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, поздравляя военных с Днём военной разведки, который в стране отмечают 7 сентября.

Украинский лидер отметил, что сегодня разведчики играют ключевую роль в защите интересов и безопасности государства. Благодаря таким профессионалам, как подчеркнул он, Незалежная способна предотвратить угрозы и преодолеть любые вызовы.

"А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".

Не так давно власти Украины отчитались о завершении эвакуации своих граждан. Всего из Афганистана вывезли 700 украинцев. Для этого понадобилось шесть гуманитарных рейсов.



Ранее "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.