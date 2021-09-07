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Задержанного за убийство школьниц в Кузбассе везут на допрос

Правоохранителям он признался, что изнасиловал и задушил несовершеннолетних.

7 сентября, 07:56
<p>Виктор П. Фото © LIFE</p>

Виктор П. Фото © LIFE

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц из города Киселёвска Кемеровской области задержан, его везут на допрос. Об этом Лайфу сообщил источник.

Правоохранителям Виктор П. признался, что изнасиловал и руками задушил несовершеннолетних. Тела девочек уже найдены.

Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении.

Как выяснил Лайф, Виктор П. 1980 года рождения вышел из тюрьмы в 2019 году, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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