Задержанного за убийство школьниц в Кузбассе везут на допрос

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц из города Киселёвска Кемеровской области задержан, его везут на допрос. Об этом Лайфу сообщил источник.

Правоохранителям Виктор П. признался, что изнасиловал и руками задушил несовершеннолетних. Тела девочек уже найдены.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении.