Десятки местных жителей собрались на поиски пропавших в Кузбассе девочек. Видео © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В городе Киселёвске Кемеровской области десятки неравнодушных местных жителей подключились к поискам пропавших десятилетних школьниц. Горожане прочёсывают районы, расклеивают ориентировки с фотографиями Насти и Ульяны. Как сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД РФ, для поиска детей также по тревоге был поднят весь личный состав полиции.

"Сотрудники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавших школьниц. Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съёмки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей", — говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших школьниц, сообщить об этом по телефонам 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или 02 (102 — с мобильного).