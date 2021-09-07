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Десятки местных жителей собрались на поиски пропавших в Кузбассе девочек

Также по тревоге был поднят весь личный состав полиции Киселёвска. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

7 сентября, 07:40

Десятки местных жителей собрались на поиски пропавших в Кузбассе девочек. Видео © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В городе Киселёвске Кемеровской области десятки неравнодушных местных жителей подключились к поискам пропавших десятилетних школьниц. Горожане прочёсывают районы, расклеивают ориентировки с фотографиями Насти и Ульяны. Как сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД РФ, для поиска детей также по тревоге был поднят весь личный состав полиции.

"Сотрудники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавших школьниц. Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съёмки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей", — говорится в сообщении.

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Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших школьниц, сообщить об этом по телефонам 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или 02 (102 — с мобильного).

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Сейчас продолжается поисковая операция, в которой участвуют правоохранители с собаками. По факту исчезновения девочек СК возбудил уголовное дело.

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Мужчину, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки, самого искали летом

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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