Певица Глюкоза рассказала о тяжёлом периоде в подростковом возрасте, когда в 15 лет оказалась в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за наркотиков. В те годы она встречалась с парнем, который зарабатывал продажей запрещённых веществ. Звезда призналась, что в период тинейджерства все в её окружении употребляли тяжёлые наркотики.

"Все кололись в подъезде, все были наркоманы. Я помню, проём шахты лифта всегда был заполнен шприцами. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причём с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне — 15 лет. На камеру тогда ещё записали меня, где я говорю: "Я такая-то, употребляю наркотики", — заявила певица блогеру Эльдару Джарахову, ролик опубликован на его ютуб-канале.

Певица отметила, что ей повезло, что это видео не попало в Сеть. Глюкоза прибавила, что, наверное, эти записи сейчас было бы интересно посмотреть. Наталья вспоминает, что один из полицейских позвонил её родителям и сам отвёз домой на личном автомобиле.

Начать идти верным путём певице помог проект "Глюкоза". Талант 17-летней Натальи разглядел продюсер Максим Фадеев и предложил сотрудничество. О Глюкозе как о певице вся страна узнала в 2003 году, когда вышла песня "Невеста". Незамысловатые строчки текста "Я буду вместо, вместо неё" в то время пели люди всех возрастов.

Ранее сообщалось, что суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 27 миллионов рублей долга их обанкротившейся киностудии. По результатам рассмотрения жалоб ответчиков дело было направлено на новое рассмотрение.