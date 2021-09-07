СК: Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме

В СК РФ подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек в Кемеровской области и обнаружение тел погибших школьниц.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселёвска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".