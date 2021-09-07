НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК: Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

7 сентября, 08:49
17584
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

В СК РФ подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек в Кемеровской области и обнаружение тел погибших школьниц.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселёвска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

сегодня в 07:58

Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 16

сегодня в 09:36

Какие доплаты за родственников могут получить пенсионеры и сколько они составят

сегодня в 09:37

Победительница "Холостяка" не выдержала и показала голую грудь после слухов о новом романе Тимати

сегодня в 09:35

Аксёнов — о диверсии на газопроводе в Крыму: Артист готовит террористов

сегодня в 09:31

Новости партнеров

Layer 1