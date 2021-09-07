СК: Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме
Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.
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В СК РФ подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек в Кемеровской области и обнаружение тел погибших школьниц.
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселёвска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.
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