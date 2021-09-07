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В России выявили суточный минимум новых заражений коронавирусом с 22 июня

В тройку лидеров по количеству новых пациентов с инфекцией вновь вошли Москва (1187), Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626).

7 сентября, 08:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За минувшие сутки в России выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальное число с 22 июня. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидером по заражениям вновь стала Москва, где вирус за 24 часа нашли у 1187 граждан. Следом идут Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626). Всего же с начала пандемии ковид подтверждён у 7 047 880 жителей страны.

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Выздоровело за 24 часа 17 243 человека (всего — 6 302 250), скончалось 795 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 188 785.

А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от ковида в стране прошло 39 миллионов граждан. Только первым компонентом привилось 46 млн человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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