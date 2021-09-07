В России выявили суточный минимум новых заражений коронавирусом с 22 июня

За минувшие сутки в России выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальное число с 22 июня. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидером по заражениям вновь стала Москва, где вирус за 24 часа нашли у 1187 граждан. Следом идут Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626). Всего же с начала пандемии ковид подтверждён у 7 047 880 жителей страны.

Выздоровело за 24 часа 17 243 человека (всего — 6 302 250), скончалось 795 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 188 785.