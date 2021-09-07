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Лайф узнал, почему убийца двух школьниц из Кузбасса развёлся с женой и как относился к детям

Про судимость возлюбленного женщина узнала только через год от знакомой — секретаря суда, причём сам Виктор сначала всё отрицал.

7 сентября, 09:39
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<p>Виктор П. Фото © LIFE</p>

Виктор П. Фото © LIFE

Подозреваемый в убийстве школьниц из Киселёвска ранее демонстрировал, что как отец он никакой. По данным Лайфа, с бывшей супругой Виктор П. развёлся, потому что бросил её восьмилетнюю дочь одну на речке, когда ехал на дачу к матери жены. По дороге они заехали искупаться, мужчина отлучился в туалет, с тех пор он считался пропавшим, а девочке пришлось одной идти четыре километра в сторону дома.

Супруга будущего убийцы думала, что тот утонул, вызвала спасателей и водолазов, его искали больше недели, пока не обнаружили в больнице. При этом правоохранителям мужчина заявил, что у него был микроинсульт и девочку он не бросал. Однако после этой истории женщина окончательно разочаровалась в своём выборе и даже грозила отрубить мужу голову топором, если тот подойдёт к её дому.

При задержании убийца двух школьниц из Кузбасса плакал и сначала всё отрицал

При задержании убийца двух школьниц из Кузбасса плакал и сначала всё отрицал

Позднее помощь бывшего мужа ей всё-таки понадобилась. При продаже дома ей нужно было получить отказ, потому что покупали недвижимость они в браке. Но найти Виктора вновь не вышло: у родственников его не было, а друзья мужчины отказывались помогать. Кроме того, супруга даже не знала о судимости мужа. Познакомились они в 2019 году, как раз тогда он и вышел из тюрьмы, однако рассказывать об этом не спешил. Узнала женщина об этом только через год от знакомой — секретаря суда. А административный надзор он объяснял тем, что с кем-то поругался. С родными детьми отношения у россиянина были "никакими".

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Поймать преступника правоохранителям удалось на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

СК: Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме

СК: Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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