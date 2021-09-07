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На Алтае подросток едва не сгорел заживо, когда его "в шутку" поджёг приятель

Несовершеннолетний из шалости облил товарища бензином, а когда поднёс спичку к одежде сверстника, та мгновенно вспыхнула.

7 сентября, 09:26
<p>Фото © <a href="https://altapress.ru/zhizn/story/skoraya-pomoshch-v-barnaule-ne-spravlyaetsya-so-shkvalom-vizovov-275079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Altapress / Анна Зайкова</a></p>

Фото © Altapress / Анна Зайкова

Житель Алтайского края "из шалости" облил 14-летнего приятеля бензином, после чего поднёс к нему спичку. В результате одежда школьника мгновенно вспыхнула, он получил ожоги 50% поверхности тела. Пострадавшего на вертолёте доставили в медучреждение в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по региону.

Всё произошло вечером 5 сентября в городе Горняке. По данным ТАСС, сообщение о ЧП поступило от медиков. По предварительной информации, подростки надышались бензином, после чего 14-летний школьник начал выпроваживать друзей. В итоге один из них облил парня и поджёг. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Сломали 14 рёбер: В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром и пациентом психбольницы

Сломали 14 рёбер: В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром и пациентом психбольницы

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что анимешницу, ранившую из арбалета учителей в украинской школе, обезоружил 14-летний подросток. Возбуждено дело по статье "Покушение на умышленное убийство". 19-летней подозреваемой грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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