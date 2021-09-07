На Алтае подросток едва не сгорел заживо, когда его "в шутку" поджёг приятель
Несовершеннолетний из шалости облил товарища бензином, а когда поднёс спичку к одежде сверстника, та мгновенно вспыхнула.
Фото © Altapress / Анна Зайкова
Житель Алтайского края "из шалости" облил 14-летнего приятеля бензином, после чего поднёс к нему спичку. В результате одежда школьника мгновенно вспыхнула, он получил ожоги 50% поверхности тела. Пострадавшего на вертолёте доставили в медучреждение в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по региону.
Всё произошло вечером 5 сентября в городе Горняке. По данным ТАСС, сообщение о ЧП поступило от медиков. По предварительной информации, подростки надышались бензином, после чего 14-летний школьник начал выпроваживать друзей. В итоге один из них облил парня и поджёг. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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Ранее сообщалось, что анимешницу, ранившую из арбалета учителей в украинской школе, обезоружил 14-летний подросток. Возбуждено дело по статье "Покушение на умышленное убийство". 19-летней подозреваемой грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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