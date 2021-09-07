На Алтае подросток едва не сгорел заживо, когда его "в шутку" поджёг приятель

Житель Алтайского края "из шалости" облил 14-летнего приятеля бензином, после чего поднёс к нему спичку. В результате одежда школьника мгновенно вспыхнула, он получил ожоги 50% поверхности тела. Пострадавшего на вертолёте доставили в медучреждение в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по региону.

Всё произошло вечером 5 сентября в городе Горняке. По данным ТАСС, сообщение о ЧП поступило от медиков. По предварительной информации, подростки надышались бензином, после чего 14-летний школьник начал выпроваживать друзей. В итоге один из них облил парня и поджёг. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.