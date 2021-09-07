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ЦСКА может усилиться полузащитником "Барселоны"

В прошлом сезоне он провёл более 20 матчей за резервную команду сине-гранатовых.

7 сентября, 09:15

Фото © ТАСС / PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Московский ЦСКА может усилиться полузащитником "Барселоны" Алексом Кольядо, сообщает портал Transfermarkt.

Ранее о том, что Кольядо может оказаться в российском или турецком чемпионате для получения необходимой практики, рассказал президент "Барсы" Жоан Лапорта. При этом портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро. Добавим, что для ЦСКА он может стать приоритетной целью после срыва перехода игрока "Милана" Саму Кастельехо.

СМИ: ЦСКА согласовал с "Миланом" аренду испанского футболиста

СМИ: ЦСКА согласовал с "Миланом" аренду испанского футболиста

Добавим, что в прошлом сезоне Кольядо провёл за резервную команду сине-гранатовых 22 матча, в которых забил восемь мячей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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