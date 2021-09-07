ЦСКА может усилиться полузащитником "Барселоны"

Ранее о том, что Кольядо может оказаться в российском или турецком чемпионате для получения необходимой практики, рассказал президент "Барсы" Жоан Лапорта. При этом портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро. Добавим, что для ЦСКА он может стать приоритетной целью после срыва перехода игрока "Милана" Саму Кастельехо.