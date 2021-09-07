В "Спартаке" подвели итоги "сложного" летнего трансферного окна

Летняя трансферная кампания для московского "Спартака" была крайне непростой, особенно ввиду отсутствия спортивного директора клуба. Об этом Sport24 рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Он назвал бредом информацию о том, что "Спартак" специально не купил игрока, которого хотел Руй Витория, и вспомнил свой разговор с бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, в конце которого он предложил приобрести игрока сборной Аргентины Монтиэля. Саму кампанию Мележиков назвал "сложной".

"Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем, истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца", — подчеркнул Мележиков.