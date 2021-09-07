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Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 16

В управлении МЧС республики уточнили, что последний погибший был начальником отделения хранения боеприпасов. В момент происшествия он один из первых принялся ликвидировать возгорание.

7 сентября, 09:36

Кадр из видео © Соцсети

Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 16. Как сообщили в управлении МЧС республики, один из госпитализированных пострадавших 7 сентября умер в больнице.

"В городской больнице города Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", — говорится в релизе.

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В ведомстве уточнили, что погибший был начальником отделения хранения боеприпасов. В момент происшествия он одним из первых принялся ликвидировать возгорание.

Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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