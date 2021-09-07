Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 16

Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 16. Как сообщили в управлении МЧС республики, один из госпитализированных пострадавших 7 сентября умер в больнице.

"В городской больнице города Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что погибший был начальником отделения хранения боеприпасов. В момент происшествия он одним из первых принялся ликвидировать возгорание.