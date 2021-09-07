Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 16
В управлении МЧС республики уточнили, что последний погибший был начальником отделения хранения боеприпасов. В момент происшествия он один из первых принялся ликвидировать возгорание.
Кадр из видео © Соцсети
Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 16. Как сообщили в управлении МЧС республики, один из госпитализированных пострадавших 7 сентября умер в больнице.
"В городской больнице города Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что погибший был начальником отделения хранения боеприпасов. В момент происшествия он одним из первых принялся ликвидировать возгорание.
Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.
Комментариев: 0