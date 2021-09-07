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Аксёнов — о диверсии на газопроводе в Крыму: Артист готовит террористов

Глава полуострова отметил, что случившееся в очередной раз доказывает, что против России ведётся гибридная война. Он также добавил, что не обошлось без влияния Вашингтона на действия Киева.

7 сентября, 09:31

Аксёнов — о диверсии на газопроводе в Крыму: Артист готовит террористов. Видео © Телеграм-канал "Аксёнов 82"

Комментируя совершённую в Крыму диверсию с повреждением газопровода, глава полуострова Сергей Аксёнов назвал Украину террористическим государством. Ролик с громким заявлением политика в адрес властей Незалежной появился у него в телеграм-канале.

Глава Крыма считает, что организация диверсии украинской разведкой в очередной раз доказывает, что деятельность провокаторов из запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и их сторонников является частью гибридной войны против России. Аксёнов также добавил, что все действия Киева не обошлись без вмешательства Вашингтона.

"Артист (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) готовит террористов, он пытается запугать крымчан путём насилия и террора. Но такая тактика не пройдёт, достойный ответ будет дан на любые провокации", — подчеркнул Аксёнов.

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Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.

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Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем сообщалось 23 августа. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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