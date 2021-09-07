Джабаров — о диверсии на газопроводе в Крыму: Украина давно уже с огнём играет
Незалежная становится спонсором государственного терроризма и сама устраивает теракты на территории другой страны, указал парламентарий.
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Если есть конкретные данные о причастности разведки Украины к повреждению газопровода в Крыму в августе 2021 года, Москве следует выразить Киеву официальный протест. Об этом заявил Лайфу первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
"Если есть конкретные данные, что за этим деянием стоит разведка Украины, то нужно выражать конкретный протест, поднимать волну в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что украинская сторона доиграется. Они вообще давно уже с огнём играют, потому что они пусть посмотрят, что делает Израиль в таких случаях", — сказал Джабаров.
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Несмотря на братские связи, нельзя допускать абсурдности ситуации, добавил парламентарий. По его словам, следует наказать ответственных за эту диверсию, чтобы власти Незалежной "поняли, что играют с огнём".
"Вообще, народ Украины для нас братский, но нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда мы будем вынуждены принять резкие меры. Я не говорю, что мы должны делать как Израиль, но оставить без наказания подобные деяния нельзя. Наверное, нужно сделать официальный протест и сделать какие-то санкции, чтобы там поняли, что играют с огнём", — заключил зампред международного комитета СФ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.
Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем сообщалось 23 августа. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.
И сразу же Госдеп США потребовал немедленно освободить задержанных. На такое заявление власти Крыма ответили, что они разберутся, что им делать, а чего не делать. Требования американской стороны на полуострове назвали вопиющими.
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