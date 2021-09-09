Эксперт по кибербезопасности рассказал, как отличить фейковый сайт госуслуг от настоящего

Фальшивые сайты вычислить достаточно просто, если не торопиться. И если вас просят куда-то перейти, необходимо понимать источник, который прислал ссылку, заявил в беседе с Лайфом эксперт по кибербезопасности, замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалёв, комментируя схему мошенников по обману россиян через фейковый сайт госуслуг.

По словам специалиста, если кто-то позвонил, прислал ссылку или требует от вас действий, спешить выполнять это не стоит. Если речь идёт о каких-то чувствительных действиях (например, ввести паспортные данные на этом якобы сайте госуслуг или перевести деньги), имеет смысл зайти в поисковик и открыть тот же сайт госуслуг через него, потому что поисковику можно доверять, сказал Ковалёв. По его словам, на этом сайте надо найти необходимый раздел либо взять ссылку, которая уже есть, и вставить в адресную строку к основному домену — и, скорее всего, там ничего не откроется и будет видно, что такой страницы нет.

"Но самое ключевое — это подумать при любых действиях, которые кто-то просит совершить. Можно также позвонить в кол-центр, но это не всегда помогает, потому что он может быть и не связан с каким-то конкретным отделом. Все эти мошеннические схемы основаны на психологии, что вам быстро что-то присылают. И если мы говорим про фейковые сайты, то это самый распространённый вид кибератаки", — уточнил специалист.