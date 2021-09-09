Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе рассказал, что не скучает по России и хочет посетить как можно больше городов Европы.

"Я не скучаю по России, потому что жил там много лет. Я родился в 600 км от Москвы, в маленьком городе. После начала карьеры уехал в Москву. В 15 лет снова переехал. Я не скучаю, потому что пожил во многих красивых российских городах. Сейчас я хочу посмотреть европейские города", — подчеркнул Кокорин.