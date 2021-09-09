"Я не скучаю по России": Кокорин рассказал, почему хочет оставаться в Европе
Пока что форвард так и не отметился результативными действиями в официальных матчах за клуб.
Фото © ТАСС / ZUMA
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе рассказал, что не скучает по России и хочет посетить как можно больше городов Европы.
"Я не скучаю по России, потому что жил там много лет. Я родился в 600 км от Москвы, в маленьком городе. После начала карьеры уехал в Москву. В 15 лет снова переехал. Я не скучаю, потому что пожил во многих красивых российских городах. Сейчас я хочу посмотреть европейские города", — подчеркнул Кокорин.
Он также отметил, что за 10–12 лет выступлений в России он приспособился к реалиям нашего чемпионата и понял, как в нём надо играть. Кроме того, Кокорин заявил, что ему сложно на родине, так как люди считают проблемой любую его ошибку, даже самую малую.
Комментариев: 0