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"Я не скучаю по России": Кокорин рассказал, почему хочет оставаться в Европе

Пока что форвард так и не отметился результативными действиями в официальных матчах за клуб.

9 сентября, 09:17

Фото © ТАСС / ZUMA

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе рассказал, что не скучает по России и хочет посетить как можно больше городов Европы.

"Я не скучаю по России, потому что жил там много лет. Я родился в 600 км от Москвы, в маленьком городе. После начала карьеры уехал в Москву. В 15 лет снова переехал. Я не скучаю, потому что пожил во многих красивых российских городах. Сейчас я хочу посмотреть европейские города", — подчеркнул Кокорин.

Наконец-то: Кокорин забил первый гол за "Фиорентину"

Наконец-то: Кокорин забил первый гол за "Фиорентину"

Он также отметил, что за 10–12 лет выступлений в России он приспособился к реалиям нашего чемпионата и понял, как в нём надо играть. Кроме того, Кокорин заявил, что ему сложно на родине, так как люди считают проблемой любую его ошибку, даже самую малую.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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