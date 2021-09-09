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Футболист сборной Казахстана сдал положительный тест на допинг

1 сентября он оформил дубль в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Украины.

9 сентября, 08:53
<p>Фото © ФК "Тобол"</p>

Фото © ФК "Тобол"

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщается на сайте "Тобола", за который футболист выступает в национальном первенстве.

Проба у 27-летнего хавбека была взята 12 августа после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против словацкой "Жилины". В той встрече "Тобол" уступил сопернику на выезде со счётом 0:5 и выбыл из розыгрыша турнира.

"Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь футболиста", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022

1 сентября Валиуллин забил два гола в домашнем отборочном матче чемпионата мира против Украины. Встреча завершилась вничью — 2:2. В турнирной таблице Украина с пятью очками идёт на второй позиции, Казахстан с тремя баллами — пятый.

Прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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