Футболист сборной Казахстана сдал положительный тест на допинг

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщается на сайте "Тобола", за который футболист выступает в национальном первенстве.

Проба у 27-летнего хавбека была взята 12 августа после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против словацкой "Жилины". В той встрече "Тобол" уступил сопернику на выезде со счётом 0:5 и выбыл из розыгрыша турнира.

"Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь футболиста", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

1 сентября Валиуллин забил два гола в домашнем отборочном матче чемпионата мира против Украины. Встреча завершилась вничью — 2:2. В турнирной таблице Украина с пятью очками идёт на второй позиции, Казахстан с тремя баллами — пятый.