Олимпийская чемпионка Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,05 метра, оставив позади украинку Ярославу Магучих (2,03 м) и австралийку Николу Макдермотт (2,01).

"Это невероятное ощущение, прыжки в присутствии зрителей — это фантастика, большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я так довольна результатами, мне так повезло в Швейцарии. Выступать здесь сложно и одновременно фантастично: сложно из-за условий арены и фантастично из-за зрителей", — приводит слова Ласицкене пресс-служба турнира.