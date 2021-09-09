Олимпийская чемпионка Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
28-летняя спортсменка побила рекорд турнира, который держался 17 лет.
Фото © Twitter / Diamond_League
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,05 метра, оставив позади украинку Ярославу Магучих (2,03 м) и австралийку Николу Макдермотт (2,01).
"Это невероятное ощущение, прыжки в присутствии зрителей — это фантастика, большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я так довольна результатами, мне так повезло в Швейцарии. Выступать здесь сложно и одновременно фантастично: сложно из-за условий арены и фантастично из-за зрителей", — приводит слова Ласицкене пресс-служба турнира.
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Стоит отметить, что прыгнув на 2,05, Ласицкене побила рекорд турнира, который держался 17 лет.
Напомним, на Олимпиаде в Токио 28-летняя Ласицкене завоевала золото с результатом 2,04 м. Второй тогда стала Макдермотт, а третьей — Магучих. После совместного фото с россиянкой украинку затравили на родине.
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