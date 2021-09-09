Владеющий "Бураном" казахский бизнесмен отказался передавать корабль России

Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, который владеет макетом и вторым лётным экземпляром космического корабля "Буран", заявил, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее "Буран", заявило о принятии решения по транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в РФ. При этом ранее сообщалось, что власти Казахстана через суд добиваются отмены передачи космического челнока в собственность "РКК Байконур" и хотят вернуть его для использования в музейных экспозициях. В феврале 2021 года суд Алма-Аты уже отказался вернуть корабль государству.

Муса в своём заявлении также отметил, что суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать космический корабль государству.

"Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства", — заявил он, добавив, что суды по поводу возможной передачи советского челнока в госсобственность Казахстана продолжаются уже третий год, однако пока кораблём всё же владеет его компания.

Кроме того, Муса, комментируя планы НПО "Молния" перевезти "Буран" в Россию, заявил, что челнок у него никто не покупал.

"У кого и за что они его купили и на чей счёт поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия – Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст?" — подчеркнул бизнесмен.

Также Муса выразил намерение отстаивать свою правоту в международных инстанциях и не исключил, что обратится в "международные суды", чтобы наказать "причастных к этому беспределу".