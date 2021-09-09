"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС
Со временем функционал сервиса расширится, например появится возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Мобильное приложение "Госуслуги.Авто", разработанное Минцифрой, появилось в Apple Store и Google Play. Сервис позволяет предъявлять инспектору ГИБДД QR-код вместо пластикового свидетельства о регистрации (СТС).
Приложение связано с основным порталом госуслуг, применяется та же учётная запись. После установки пользователь сможет увидеть все свои транспортные средства, а также проверить состояние водительских прав и штрафы.
"Для автовладельцев доступно мобильное приложение "Госуслуги.Авто". Пока оно работает в тестовом режиме. После авторизации в приложение загружаются данные СТС из реестра транспортных средств. Его можно будет предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Приложение ещё не заменяет бумажные документы — до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки", — рассказали в "Госуслугах".
Там добавили, что позже в приложении появится возможность оплачивать автомобильные штрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто онлайн.
Ранее стало известно, что россияне получат доступ к своей электронной медкарте на "Госуслугах".
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