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"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС

Со временем функционал сервиса расширится, например появится возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП.

8 сентября, 23:46

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Мобильное приложение "Госуслуги.Авто", разработанное Минцифрой, появилось в Apple Store и Google Play. Сервис позволяет предъявлять инспектору ГИБДД QR-код вместо пластикового свидетельства о регистрации (СТС).

Приложение связано с основным порталом госуслуг, применяется та же учётная запись. После установки пользователь сможет увидеть все свои транспортные средства, а также проверить состояние водительских прав и штрафы.

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"Для автовладельцев доступно мобильное приложение "Госуслуги.Авто". Пока оно работает в тестовом режиме. После авторизации в приложение загружаются данные СТС из реестра транспортных средств. Его можно будет предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Приложение ещё не заменяет бумажные документы — до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки", — рассказали в "Госуслугах".

Там добавили, что позже в приложении появится возможность оплачивать автомобильные штрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто онлайн.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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