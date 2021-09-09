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Тело ребёнка найдено на месте взрыва в доме в Ногинске

Таким образом, число жертв возросло до пяти. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной.

8 сентября, 23:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", — сообщили в ведомстве.

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В экстренных службах добавили, что погибший — ребёнок. Неизвестной остаётся судьба ещё двух человек. Напомним, ранее сообщалось, что на месте взрыва было найдено тело 15-летней девушки. Также пострадало 15 человек.

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Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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