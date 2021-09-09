Тело ребёнка найдено на месте взрыва в доме в Ногинске

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

В экстренных службах добавили, что погибший — ребёнок. Неизвестной остаётся судьба ещё двух человек. Напомним, ранее сообщалось, что на месте взрыва было найдено тело 15-летней девушки. Также пострадало 15 человек.