Тело ребёнка найдено на месте взрыва в доме в Ногинске
Таким образом, число жертв возросло до пяти. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", — сообщили в ведомстве.
В экстренных службах добавили, что погибший — ребёнок. Неизвестной остаётся судьба ещё двух человек. Напомним, ранее сообщалось, что на месте взрыва было найдено тело 15-летней девушки. Также пострадало 15 человек.
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Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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