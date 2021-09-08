Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва в ногинской многоэтажке
Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены.
Фото © Соцсети
По информации Лайфа, эпицентр взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске находился на четвёртом этаже в квартире под № 51. Кто в ней проживал, пока не установлено. Предварительной причиной называют утечку, но не целенаправленную, как уточняют наши источники.
В Администрации Богородского городского округа Лайфу рассказали, что проверка газового оборудования в доме проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток" — нарушений выявлено не было. Также в администрации допустили, что мог взорваться газовый баллон.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.
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