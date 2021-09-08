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Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва в ногинской многоэтажке

Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены.

8 сентября, 08:50

Фото © Соцсети

По информации Лайфа, эпицентр взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске находился на четвёртом этаже в квартире под № 51. Кто в ней проживал, пока не установлено. Предварительной причиной называют утечку, но не целенаправленную, как уточняют наши источники.

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

В Администрации Богородского городского округа Лайфу рассказали, что проверка газового оборудования в доме проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток" — нарушений выявлено не было. Также в администрации допустили, что мог взорваться газовый баллон.

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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