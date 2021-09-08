Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва в ногинской многоэтажке

По информации Лайфа, эпицентр взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске находился на четвёртом этаже в квартире под № 51. Кто в ней проживал, пока не установлено. Предварительной причиной называют утечку, но не целенаправленную, как уточняют наши источники.