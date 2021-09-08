Момент взрыва в ногинской многоэтажке попал на видео
В результате, по последним данным, пострадало восемь человек.
Момент взрыва в ногинской многоэтажке. Видео © Соцсети
Момент взрыва газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске попал на видео. Кадры распространяются в соцсетях, на них взрывная волна буквально сносит стену дома.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, пострадало восемь человек, ещё двое могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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