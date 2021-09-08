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Момент взрыва в ногинской многоэтажке попал на видео

В результате, по последним данным, пострадало восемь человек.

8 сентября, 06:39

Момент взрыва в ногинской многоэтажке. Видео © Соцсети

Момент взрыва газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске попал на видео. Кадры распространяются в соцсетях, на них взрывная волна буквально сносит стену дома.

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, пострадало восемь человек, ещё двое могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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