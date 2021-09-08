СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

После взрыва в одной из многоэтажек Ногинска Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", — сказала она.

Также отмечается, что проверку после происшествия организовала подмосковная прокуратура. Как сообщает телеграм-канал ведомства, в ходе неё будет дана оценка работе лиц, отвечавших за обеспечение безопасности газового оборудования.