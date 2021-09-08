НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

Сообщается также, что прокуратура проверит действия лиц, ответственных за газовое оборудование.

8 сентября, 05:34

Фото © LIFE

После взрыва в одной из многоэтажек Ногинска Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", — сказала она.

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке

Также отмечается, что проверку после происшествия организовала подмосковная прокуратура. Как сообщает телеграм-канал ведомства, в ходе неё будет дана оценка работе лиц, отвечавших за обеспечение безопасности газового оборудования.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — говорится в сообщении.

Взрыв газа в подмосковной многоэтажке повредил пять квартир

Взрыв газа в подмосковной многоэтажке повредил пять квартир

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Как ранее сообщал Лайф, в результате ЧП пострадало по меньшей мере четыре человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1