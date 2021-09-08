СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
Сообщается также, что прокуратура проверит действия лиц, ответственных за газовое оборудование.
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После взрыва в одной из многоэтажек Ногинска Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", — сказала она.
Также отмечается, что проверку после происшествия организовала подмосковная прокуратура. Как сообщает телеграм-канал ведомства, в ходе неё будет дана оценка работе лиц, отвечавших за обеспечение безопасности газового оборудования.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — говорится в сообщении.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Как ранее сообщал Лайф, в результате ЧП пострадало по меньшей мере четыре человека.
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