Четыре человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске

До четырёх человек выросло число пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске. Спасатели их передали медикам, трое доставлены в местную больницу. Об этом рассказали Лайфу в экстренных службах региона. Спасатели проверяют, не оказался ли кто-то под завалами, а таких может быть двое.