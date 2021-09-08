Четыре человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске
По предварительным данным, повреждены пять квартир. На месте происшествия работают спасатели.
Четыре человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске. © LiFE
До четырёх человек выросло число пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске. Спасатели их передали медикам, трое доставлены в местную больницу. Об этом рассказали Лайфу в экстренных службах региона. Спасатели проверяют, не оказался ли кто-то под завалами, а таких может быть двое.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что были спасены три человека. От ведомства на месте ЧП продолжают работать десятки человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа. Следователи проверят разные версии.
Лайф ранее рассказывал, что взрыв произошёл в 06:53 мск по адресу: улица 28 Июня, дом 9а.
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