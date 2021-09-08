Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

Настоящее бабье лето с температурой воздуха до 20–23 градусов ожидает москвичей на этой неделе, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог между тем отмечает, что оно не будет классическим — иногда будут проливаться небольшие и кратковременные дожди. С четверга по субботу температурный фон составит 18–20 градусов, а в воскресенье — даже до 23 градусов.

"При этом погода не будет антициклонической. Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето. Ну ладно, обойдёмся без классики", — сообщает он в интервью ТАСС.