Москвичам пообещали неклассическое бабье лето
Метеоролог отметил, что ливневых или нудных осенних осадков не будет, хотя иногда может моросить.
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Настоящее бабье лето с температурой воздуха до 20–23 градусов ожидает москвичей на этой неделе, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог между тем отмечает, что оно не будет классическим — иногда будут проливаться небольшие и кратковременные дожди. С четверга по субботу температурный фон составит 18–20 градусов, а в воскресенье — даже до 23 градусов.
"При этом погода не будет антициклонической. Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето. Ну ладно, обойдёмся без классики", — сообщает он в интервью ТАСС.
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