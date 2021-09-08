В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Видео © Соцсети

На юге Мексики в районе города Акапулько произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1. Сильные толчки ощущались и в столице страны — городе Мехико. Там сработала система оповещения, но, по словам мэра Клаудии Шейнбаум, серьёзных повреждений нет.

"Полиция сделала три облёта города и не зафиксировала повреждений", — сообщила Шейнбаум, уточняя, что в отдельных районах нет света, однако власти совместно с энергокомпанией решают вопрос восстановления электричества.

Посольство РФ, сообщает РИА "Новости", проверяет информацию о россиянах, которые могли пострадать из-за стихийного бедствия.

"Трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", — уточнили там.

Местные жители, выбежавшие на улицы, не торопятся возвращаться в свои дома. Граждан оповестили о возможных последствиях. Опасения понятны: мексиканцы из района, наиболее пострадавшего от толчков, публикуют видео. Они показывают разбитые окна и мебель, рухнувшие лёгкие конструкции.