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"Трясло сильно, связь перегружена": В Мексике произошло мощное землетрясение

Очаг залегал на глубине 10 километров, его эпицентр находился всего в 14 километрах от города Акапулько, где проживают около 700 тысяч человек.

8 сентября, 03:28

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Видео © Соцсети

На юге Мексики в районе города Акапулько произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1. Сильные толчки ощущались и в столице страны — городе Мехико. Там сработала система оповещения, но, по словам мэра Клаудии Шейнбаум, серьёзных повреждений нет.

"Полиция сделала три облёта города и не зафиксировала повреждений", — сообщила Шейнбаум, уточняя, что в отдельных районах нет света, однако власти совместно с энергокомпанией решают вопрос восстановления электричества.

Посольство РФ, сообщает РИА "Новости", проверяет информацию о россиянах, которые могли пострадать из-за стихийного бедствия.

"Трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", — уточнили там.

Местные жители, выбежавшие на улицы, не торопятся возвращаться в свои дома. Граждан оповестили о возможных последствиях. Опасения понятны: мексиканцы из района, наиболее пострадавшего от толчков, публикуют видео. Они показывают разбитые окна и мебель, рухнувшие лёгкие конструкции.

Геолог не исключил афтершоки после землетрясения магнитудой 7,6 на границе Прибайкалья и Бурятии

Геолог не исключил афтершоки после землетрясения магнитудой 7,6 на границе Прибайкалья и Бурятии

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области произошло два землетрясения за сутки. К счастью, ни в первом, ни во втором случае о пострадавших информации не поступало.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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