Макфол рассказал о "пугающих" сценариях, когда Россия может не посчитаться с НАТО

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол поделился двумя пугающими его сценариями, когда Россия может бросить вызов НАТО в Европе. По мнению американского политика, Москва "хочет уничтожить НАТО", потому что не считает альянс соответствующим своим интересам.

"Первый сценарий: например, драка в эстонском городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого?" — сказал Макфол во время виртуальной дискуссии на тему взаимоотношений между США, Китаем и Россией.

В случае такого сценария, предполагает Макфол, союзничество в НАТО не покажет себя таким крепким, каким оно должно быть.

"Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдёт? Это два сценария, которые меня пугают", — продолжил дипломат.