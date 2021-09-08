38-летний гражданин России, который "с целью получения политического убежища" переплыл с Кунашира на Хоккайдо, впервые после инцидента дал интервью и рассказал, что плыл 23 часа в гидрокостюме и с герметичным мешком. Причиной своего отчаянного поступка пловец назвал жгучее желание покинуть Россию по политическим мотивам. Сейчас он находится в миграционном бюро Саппоро.

"Я плыл 23 часа на пределе своих сил. Я уже начал думать, доплыву ли", — цитирует его слова Sakhalin.info со ссылкой на японскую газету "Хоккайдо симбун".

По словам отчаянного пловца, он покинул южный берег Кунашира около пяти часов утра по японскому времени (около семи часов по сахалинскому) 18 августа. В пути его застал дождь. Около четырёх часов утра 19 августа он достиг побережья города Сибецу (округ Немуро). Со слов мужчины, перед заплывом он обменял в коммерческом магазине на Кунашире российские рубли на японскую валюту на сумму 30 000 йен. В магазине Сибецу успел купить обувь и одежду.

Установлена и личность перебежчика, это россиянин с экзотическим именем Ваас Феникс Нокард, в миру Владимир Мезенцев. Он обратился к японским властям с просьбой о предоставлении временного разрешения на пребывание в стране. Встречаться с представителями Генерального консульства РФ в Саппоро не пожелал. Чтобы избежать разных недоразумений, Япония на основании "нарушения режима пребывания" хотела передать россиянина генеральному консульству. Но он тут же подал заявление на получение статуса беженца. Известно, что в случае экстрадиции беглеца на родине его ожидает уголовное наказание за незаконное пересечение границы.

Ранее Лайф сообщал, что в кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином.