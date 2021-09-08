В Индонезии во время пожара в тюрьме сгорело 40 человек

В Индонезии по меньшей мере 40 человек погибли во время пожара в тюрьме. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пенитенциарного управления.

По данным CNN Indonesia, пожар случился в учреждении, которое находится в городе Тангеранг, что в провинции Бантен на северо-западе острова Явы. По предварительным данным, пожар уже потушен. Количество жертв не окончательное. Есть много пострадавших.