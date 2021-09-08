В Индонезии во время пожара в тюрьме сгорело 40 человек
Как отмечают местные СМИ, данные о количестве погибших ещё не окончательные. Также много пострадавших.
Фото © МЧС РФ
В Индонезии по меньшей мере 40 человек погибли во время пожара в тюрьме. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пенитенциарного управления.
По данным CNN Indonesia, пожар случился в учреждении, которое находится в городе Тангеранг, что в провинции Бантен на северо-западе острова Явы. По предварительным данным, пожар уже потушен. Количество жертв не окончательное. Есть много пострадавших.
Как рассказывал Лайф, в России ранее пожар произошёл в колонии в Белгородской области, где отбывает срок Михаил Ефремов.
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