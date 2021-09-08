Россиянам раскрыли "календарь скидок" на смартфоны и ноутбуки

"Календарь скидок" в сентябре на мобильные телефоны не работает, и, вообще, всё зависит от того, какую именно электронику ищет покупатель. Об этом заявил ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. А вот в октябре-ноябре, после выхода на рынок новых моделей на снижение цен рассчитывать можно, уверяет специалист.

"В сентябре, после периода Back to School (обратно в школу. — Прим. Лайфа), скидок как таковых нет, они маленькие. Есть отдельные предложения, но это не массовая история, чтобы сказать, что смартфоны подешевеют. Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Эльдар Муртазин интервью радио Sputnik.

Зато, подчеркнул эксперт, в сентябре выгодно покупать старые модели ноутбуков, как, впрочем, и в другие осенние месяцы.

"С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причём разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — заключил Эльдар Муртазин.