Байден не исключил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами
Хозяину Белого дома интересно, что из этого получится. По его мнению, и другие страны теперь пытаются понять, что им делать.
Фото © Пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден считает, что Россия и Китай постараются договориться с радикальным движением "Талибан"* захватившем власть в Афганистане. Об этом лидер Штатов сказал, общаясь с журналистами у Белого дома.
Байден считает, что "у Китая серьёзные проблемы" с "Талибаном". Также выработать договорённости с радикалами попытаются Иран и Пакистан, полагает президент США.
"Они все пытаются понять, что теперь им делать. Будет интересно посмотреть, что произойдёт", — сказал Байден.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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