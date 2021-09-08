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Байден не исключил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами

Хозяину Белого дома интересно, что из этого получится. По его мнению, и другие страны теперь пытаются понять, что им делать.

8 сентября, 00:38
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/289106806491503" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Белого дома</a></p>

Фото © Пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден считает, что Россия и Китай постараются договориться с радикальным движением "Талибан"* захватившем власть в Афганистане. Об этом лидер Штатов сказал, общаясь с журналистами у Белого дома.

Байден считает, что "у Китая серьёзные проблемы" с "Талибаном". Также выработать договорённости с радикалами попытаются Иран и Пакистан, полагает президент США.

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"Они все пытаются понять, что теперь им делать. Будет интересно посмотреть, что произойдёт", — сказал Байден.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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