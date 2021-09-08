Мессенджер WhatsApp обвинили в подглядывании за перепиской пользователей

Заверения администрации мессенджера WhatsApp о полном сквозном шифровании всех сообщений недостоверны. Вопреки продвижению концепции о сохранности тайны текстов, фото и видео, в приложении работает около тысячи модераторов, которые для проверки контента после жалобы других пользователей снимают шифрование. Об этом говорится в журналистском расследовании некоммерческой организации ProPublica.

Как отмечается, модераторы находятся в офисах в Остине (штат Техас), а также в Дублине и Сингапуре. НКО сообщает, что сотрудники WhatsApp рассматривают заявлениях обо всём — от мошенничества или спама до жалоб на детскую порнографию и потенциальный террористический заговор. Происходит это обычно менее чем за минуту. Каждый дешифровальщик за смену должен изучить не менее 600 жалоб.

Директор по связям с общественностью WhatsApp Карл Вуг признал существование таких офисов, но сказал, что в компании предпочитают избегать термина "модератор". Якобы работа таких людей касается проверки опасного контента.