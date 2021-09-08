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Мессенджер WhatsApp обвинили в подглядывании за перепиской пользователей

ProPublica утверждает, что располагает показаниями модераторов, которым приходилось снимать шифрование сообщений.

8 сентября, 00:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заверения администрации мессенджера WhatsApp о полном сквозном шифровании всех сообщений недостоверны. Вопреки продвижению концепции о сохранности тайны текстов, фото и видео, в приложении работает около тысячи модераторов, которые для проверки контента после жалобы других пользователей снимают шифрование. Об этом говорится в журналистском расследовании некоммерческой организации ProPublica.

Как отмечается, модераторы находятся в офисах в Остине (штат Техас), а также в Дублине и Сингапуре. НКО сообщает, что сотрудники WhatsApp рассматривают заявлениях обо всём — от мошенничества или спама до жалоб на детскую порнографию и потенциальный террористический заговор. Происходит это обычно менее чем за минуту. Каждый дешифровальщик за смену должен изучить не менее 600 жалоб.

Директор по связям с общественностью WhatsApp Карл Вуг признал существование таких офисов, но сказал, что в компании предпочитают избегать термина "модератор". Якобы работа таких людей касается проверки опасного контента.

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Ранее Лайф сообщал, что WhatsApp требует от Индии отменить новые правила конфиденциальности, которые ввели в стране в ответ на решение WhatsApp передавать данные всех пользователей мессенджера в Facebook.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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