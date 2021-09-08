В некоторых аспектах вооружения Россия опережает США, заявил экс-посол Штатов в РФ Майкл Макфол. Он заметил, что напрасно некоторые люди не обращают внимания на глобальность и модернизацию систем РФ — "это пугающий факт".

"В определённых аспектах Россия является глобальной державой в том, в чём Китай не является, прежде всего — в вопросе ядерного оружия. И, к несчастью, ядерное оружие, которым обладает сегодня путинская Россия, — это не только оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза", — выразил своё мнение Макфол в ходе дискуссии, посвящённой взаимоотношениям США, Китая и России.

Он уверен, что Россия вкладывает в модернизацию оружия фантастические деньги, поэтому во многих отношениях опережает Штаты с точки зрения возможностей. "Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания", — указал Макфол. Ещё одним таким фактом экс-посол назвал тот аспект, что некоторые из российских систем вооружения не охватываются Договором СНВ-3. "Это пугающий аспект российской мощи, который, я думаю, недооценивается", — считает Макфол.

Напомним, Договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.