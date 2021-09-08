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Какие ошибки при начислении пенсии могут сказаться на её размере, объяснили в ПФР

При необходимости специалисты фонда могут сделать запросы, но для этого нужно время.

7 сентября, 22:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пенсионный фонд России призвал граждан, которые готовятся оформить пенсию, обращаться в это ведомство заранее, чтобы там провели предварительную оценку документов. Это нужно, чтобы выявить возможные ошибки. Дело в том, что они могут сказаться на размере выплат.

"В имеющихся же документах встречаются ошибки, например неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе на её назначение (если речь идёт, например, о досрочном выходе)", — предупредили россиян в ПФР.

Если же гражданин обратится в фонд заранее, там проверят документы, сделают необходимые запросы в архивы, загсы и так далее. Когда подойдёт срок оформления, все бумаги будут готовы.

"Для того чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сервисы. Этой же задаче служит и электронная трудовая книжка", — добавили в ПФР.

Какие доплаты за родственников могут получить пенсионеры и сколько они составят

Какие доплаты за родственников могут получить пенсионеры и сколько они составят

Там напомнили, что для тех, кто уже перешёл на электронный формат в трудовых отношениях, на сайте ПФР доступна вся информация по этому вопросу.

Как рассказывал Лайф, ранее россиянам также объяснили, за каких родственников положены доплаты к пенсии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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