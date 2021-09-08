Изменения климата на Земле сейчас угрожают как Соединённым Штатам, так и всему миру. Об этом заявил президент США Джо Байден, посетив пострадавший от урагана "Ида" северо-восток страны.

"Мы должны послушать учёных, экономистов, экспертов по национальной безопасности. Они все говорят, что сейчас "красный код". Страна и мир в опасности", — заявил Байден на встрече с жителями Нью-Йорка.