"Красный код": Байден заявил об угрозе изменений климата всему миру
По мнению американского лидера, лучше не станет. Например, нужно менять строительные нормы на фоне всё новых ударов стихии.
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Изменения климата на Земле сейчас угрожают как Соединённым Штатам, так и всему миру. Об этом заявил президент США Джо Байден, посетив пострадавший от урагана "Ида" северо-восток страны.
"Мы должны послушать учёных, экономистов, экспертов по национальной безопасности. Они все говорят, что сейчас "красный код". Страна и мир в опасности", — заявил Байден на встрече с жителями Нью-Йорка.
По мнению президента США, изменения климата несут уже экзистенциальную угрозу для человечества и "лучше не станет". Нужно готовиться. Например, не только восстанавливать разрушенную ураганом инфраструктуру, здания, но строить уже с учётом изменившихся условий, чрезвычайных погодных явлений, которые всё чаще происходят в стране.
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