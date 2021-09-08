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"Красный код": Байден заявил об угрозе изменений климата всему миру

По мнению американского лидера, лучше не станет. Например, нужно менять строительные нормы на фоне всё новых ударов стихии.

7 сентября, 22:36
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Фото © Facebook/WhiteHouse

Изменения климата на Земле сейчас угрожают как Соединённым Штатам, так и всему миру. Об этом заявил президент США Джо Байден, посетив пострадавший от урагана "Ида" северо-восток страны.

"Мы должны послушать учёных, экономистов, экспертов по национальной безопасности. Они все говорят, что сейчас "красный код". Страна и мир в опасности", — заявил Байден на встрече с жителями Нью-Йорка.

По мнению президента США, изменения климата несут уже экзистенциальную угрозу для человечества и "лучше не станет". Нужно готовиться. Например, не только восстанавливать разрушенную ураганом инфраструктуру, здания, но строить уже с учётом изменившихся условий, чрезвычайных погодных явлений, которые всё чаще происходят в стране.

"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

Лайф рассказывал, что в США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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